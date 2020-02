Justiça decreta intervenção na Santa Casa

A Justiça de Fernandópolis, através do juiz Vinícius Castrequini, da 2ª Vara Criminal, decretou intervenção na Santa Casa de Fernandópolis. O atual provedor da instituição, o economista Marcus Chaer, ocupará o cargo durante as investigações.

Castrequini também ordenou o bloqueio dos bens de todos os presos na manhã desta terça-feira, 17, pela Operação Hígia. Outros envolvidos com a administração do hospital vão sofrer ordem de restrição, como o impedimento de sair do município sem ordem judicial.

O pedido de bloqueio de bens – com possibilidade de sequestro, para a quitação de débitos do hospital -, foi feito pelo delegado Aílton Canato, que dirige o inquérito sobre a Caixa Preta da Santa Casa.

Informações preliminares apontam para possíveis desdobramentos da operação nos próximos dias.

