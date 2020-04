Justiça manda soltar 10 presos com risco de contágio de Covid-19

A Justiça mandou soltar 10 presos que pertencem ao grupo de risco da Covid-19, que cumprem pena no sistema penitenciário de Rio Preto. A cidade abriga o Centro de Detenção Provisória (CDP), o Centro de Progressão Penitenciária (CPP) e o Centro de Ressocialização Feminino (CRF).

De acordo com o juiz coordenador do Departamento de Execuções Criminais da região, Evandro Pelarin, existem mais de 100 pedidos de soltura pendentes. Entre os 10 sentenciados que foram soltos, há pessoas com mais de 70 anos, com tuberculose, câncer e outras comorbidades. “São pessoas que não praticaram crimes graves”, afirmou o juiz.

Segundo o magistrado, aproximadamente 30 pedidos de soltura não foram aceitos porque não apresentaram prova de doença grave que não possa ser tratada dentro dos presídios. A região de Rio Preto conta com sete unidades prisionais e mais de 6 mil detentos.

“É bom que fique claro que esses pedidos relacionados ao Covid-19 nada tem a ver com o regular andamento de processos de progressão de regimes, que continua andando normalmente”, ressaltou Pelarin.

No Estado

Em nota, a Secretaria da Administração Penitenciária informa que recebeu, do dia 20 até o dia 31/03, alvarás determinando a soltura de 1.509 presos do Estado. Na região Noroeste do Estado, 185 presos foram liberados.

Rn