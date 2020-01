Kobe Bryant sofre acidente de helicóptero e morre aos 41 anos

Um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos, Kobe Bryant morreu neste domingo (26). A lenda do Los Angeles Lakers sofreu um acidente de helicóptero em Calabasas, cidade localizada na California, e morreu aos 41 anos. A informação foi publicada pelo site americano TMZ.

De acordo com a publicação, Kobe estava viajando com pelo menos mais quatro pessoas quando o helicóptero, que pertencia a ele, caiu. As cinco mortes foram confirmadas. Vanessa Bryant, esposa do ex-jogador, não estava a bordo.

Kobe viajava com o mesmo helicóptero há anos, desde quando ainda jogava profissionalmente. As causas do acidente ainda não foram reveladas.

Bryant deixa a sua mulher, Vanessa, e quatro filhos: Gianna, Natalia, Bianca e Capri – o último deles nasceu há apenas sete meses.

