Ladrão de caminhonete sai da cadeia e rouba de novo

Ele foi preso em Fernandópolis por furto de caminhonete. Ontem furtou outra na região

Policiais do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) com o apoio do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) de Rio Preto, prenderam em flagrante, ontem (4), um homem que tentava fugir com uma camionete furtada.



De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, durante a Operação Retorno, o suspeito foi visto pelos policiais dirigindo em alta velocidade na rodovia Assis Chateabriand, em Rio Preto. Ele ignorou a ordem de parada e os policiais iniciaram uma perseguição.A fuga do criminoso terminou no bairro Cidade Jardim após ele bater o veículo contra o muro de uma casa. Apesar do susto, ninguém se feriu. Ainda segundo os policiais, a Toyota/Hilux foi furtada de uma família que estava em um parque aquático, em Olímpia.

O homem tentou fugir a pé, mas foi pego. Ele foi encaminhado para o Plantão Policial e está à disposição da Justiça. A Polícia Rodoviária informou que o suspeito havia saído da cadeia há 30 dias e estava preso por furtar outra camionete em Fernandópolis.

Uma outra equipe que fazia patrulhamento na rodovia também flagrou outro motorista dirigindo em alta velocidade. Durante a perseguição, o carro tombou. O suspeito tentou fugir a pé e também foi detido.

Dentro do automóvel estavam as verdadeiras placas da caminhonete furtada e os documentos da vítima.

Compartilhe isso:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...