Ladrão ‘ Galinho’ pega 4 anos de prisão por roubos

Um morador de Valentim Gentil pegou 4,11 anos de cadeia por tentativas de assaltos a duas mulheres, ocorridos no ano passado. A sentença é do Fórum de Votuporanga.

A sentença determina o cumprimento da pena em regime fechado, sem direito de apelar em liberdade, tendo em vista a periculosidade do réu, que tem o apelido de ‘Galinho’. O bandido foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

TRECHO DA SENTEÇA:

“…vulgo “Galinho”, qualificado nos autos, por infração, por duas vezes (duas vítimas, dois patrimônios a serem atingidos), no artigo 157, caput, c.c artigos 61, II, “c” (recurso que dificultou a defesa) e 14, II, na forma do artigo 70, caput, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 04 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato. Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois permaneceu preso durante toda instrução probatória, bem como remanescem presentes os requisitos da prisão preventiva, já que ao analisar o caso foi possível concluir pela periculosidade concreta do sentenciado. Tal característica demonstra a necessidade de mantê-lo encarcerado para a garantia da ordem pública. Expeça-se o necessário. Deixo de fixar a indenização prevista no inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, pois os crimes foram tentados. Após o trânsito em julgado, expeça-se carta de guia para cumprimento da pena imposta…”