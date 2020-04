Ladrões roubam sacolinhas de compras em Fernandópolis

Dois bandidos realizaram um roubou um pouco diferente do normal, mas como se trata de um período crítico devido a epidemia, os objetivos são alterados. Uma funcionária pública da Prefeitura de Fernandópolis foi vitima da um assalto à mão armada na noite desta quinta-feira, dia 8.

Ao sair de um supermercado na principal avenida da cidade e trafegar por uma rua pouco movimentada que dá acesso ao bairro Jardim Paulista, foi parada por dois homens armados com um revólver em uma moto.

Durante o trajeto, eles fizeram com que a vítima parasse o carro e descesse. Tentam levar o celular que acabou caindo ao chão, mas aproveitaram as sacolas de compras e rapidamente fugiram do local.

O caso foi registrado no Plantão Policial.

