Ladrões usam bilhete para assaltar mercado e são presos

Dupla de assaltantes foi presa neste sábado (11), em Urupês (SP), após roubar o caixa de um mercado. Havia um terceiro integrante do grupo, mas ele foi liberado pela polícia.

Segundo informações da polícia, a dupla pegou alguns produtos no mercado para disfarçar e, ao passar no caixa, entregou um bilhete para a atendente com a mensagem: “Isso é um assalto. Não reaja. Não estou sozinho. Tem gente olhando”.

Após ler o bilhete, as câmeras de segurança registraram a atendente entregando R$ 100 para o assaltante. Quando eles deixaram o estabelecimento a polícia foi acionada e eles foram identificados.

Os dois que estava no mercado foram presos e levados para um presídio em Novo Horizonte (SP). O motorista do carro em que eles fugiram disse que foi informado que eles fariam recarga de celular, não sabendo do roubo e por isso foi liberado.

