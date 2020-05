Lar São Francisco de Jaci confirma morte de segundo frei por coronavírus

A Diocese de São José do Rio Preto, junto à Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus, em Jaci, comunicou na manhã desta terça-feira, 26, o falecimento do postulante Mário Lúcio da Rocha Andrare, aos 55 anos. O frei estava hospitalizado no HB de Rio Preto e morreu na noite de segunda (25), vítima da Covid-19.

“Rezemos pelo seu descanso eterno, pela sua família e pelos membros da Fraternidade que perdem o seu 2º membro para o coronavírus” -diz um trecho do comunicado.

Mário era parte dos grupos de risco, tinha problemas cardíacos e hipertensão e estava hospitalizado há mais ou menos 30 dias. O seu sepultamento será realizado nesta terça-feira, 26.

É o segundo membro que a Fraternidade perde para o coronavírus, no dia 9 de maio o frei Bruno, de 36 anos, também foi vítima da doença. Ele foi diagnosticado com o novo coronavírus no dia 23 de abril e após uma piora do seu quadro acabou vindo a óbito.