Leo Dias: veja quanto Wesley Safadão cobrou por merchan em live

O mercado publicitário precisou se adaptar a uma nova realidade e passou a investir menos dinheiro na televisão e migrar para a internet. É o que garante Leo Dias, durante participação no programa Os Cabeças da Notícia, na Rádio Metrópoles 104,1 FM.

De acordo com o jornalista, patrocinadores decidiram investir pesado nos live shows que têm ocorrido pela web.

Assim, Dias teve acesso aos valores cobrados por Wesley Safadão durante a apresentação dele no último sábado (18/04), transmitida no YouTube. Confira a tabela:

Inserção da marca na transmissão: R$ 100 mil

Merchan com depoimento: R$ 150 mil

Testemunhal e agradecimento: R$ 60 mil

Mídia digital: R$ 80 mil

Vídeo de 15 segundos: R$ 100 mil

Segundo Dias, o mercado publicitário considerou os valores cobrados na live de Wesley Safadão razoáveis, além de condizentes com o momento e a relevância do cantor, considerado um dos grandes artistas do Brasil.

Boatos dão conta de que Marilia Mendonça, por exemplo, cobrou R$ 500 mil de cada uma das três marcas que investiram no show on-line dela

Os valores para a live de Gusttavo Lima foram um pouco mais baixos: R$ 300 mil por cada uma das quatro cotas disponíveis.

A live dos Amigos, que acontece nesta segunda-feira (20/04), está entre as mais caras. São cobrados R$ 400 mil por cota.