Lesões por acidentes de trânsito aumentam 23% em Fernandópolis; número de homicídios e estupros também crescem

O número de lesões culposas ocasionadas por acidentes de trânsito pulou de 357 em 2018 para 440 em 2019, o que significa um crescimento de 23,2% entre um ano e outro em Fernandópolis. O índice foi divulgado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo.

Depois de um 2018 sem homicídios dolosos – quando há intenção de matar -, a cidade voltou a preencher essa estatística. Foram três mortes nesta categoria, sendo uma por acidente de trânsito. Os homicídios culposos – sem intenção de matar -, no trânsito foram nove em 2018 e oito no ano passado.

Fernandópolis registrou em 2019 cinco tentativas de homicídio, duas a mais que no ano anterior e um acréscimo de 19 lesões corporais – 276 em 2018 contra 295 em 2019. O número de estupros também subiu, com 24 ocorrências registradas no último ano – em 2018 foram 21 registros.

Apesar do crescimento no número de furtos – 538 contra 533 -, houve redução no número de veículos furtados entre um ano e outro – 30 a 36. O número de roubos se manteve em 22.

Os números relacionados ao porte de entorpecentes e o tráfico de drogas também aumentaram. No ano passado houve 83 ocorrências de porte de entorpecentes, 10 a mais do que no ano anterior. O número de registros de tráfico de drogas saiu de 167 em 2018 para 189 em 2019.

