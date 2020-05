Live sertaneja vira caso de polícia e é interrompida Ao Vivo

A transmissão on-line da dupla George Henrique e Rodrigo virou caso de polícia no último final de semana após reclamação dos vizinhos.

As lives sertanejas viraram febre nesta quarentena e se transformaram em um fenômeno mundial. Aproveitando o momento, a dupla George Henrique e Rodrigo realizarem sua primeira transmissão on-line no último fim de semana.

Os cantores se reuniram neste fim de semana para entreter o seu público com a apresentação on-line e arrecadar doações para profissionais e entidades filantrópicas que estão ajudando as vítimas da Covid-19.

No entanto, os artistas tiveram que interromper sua apresentação ao vivo, após a chegada da polícia. Durante a transmissão foi possível ouvir a chegada dos policiais no local.

A versão extra-oficial é que os vizinhos da dupla se sentiram incomodados com o “barulho” da live e resolveram acionar a polícia, que acabou interrompendo o show no meio de sua transmissão.

Assustados, George Henrique e Rodrigo ainda avisaram ao público em relação ao que estava acontecendo:

“A gente vai fazer mais duas músicas e vai encerrar a live. Antes que a gente saia daqui algemado, que a polícia já deu a ordem de acabar com a live. Como eu quero ir pescar amanhã, não quero dormir no xadrez. A polícia tá aqui por causa do barulho, não é por causa de aglomeração, não”, contou George Henrique.

Após a finalização da live, George Henrique utilizou do seu Instagram para descontrair com os fãs, dizendo que estava indo pescar, pois, não havia sido preso.