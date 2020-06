Macaco alcoólatra mata 1 pessoa e fere 250 após ficar sem bebida

Um macaco de Mirzapur, Índia, que é considerado alcoólatra, matou um homem e deixou 250 pessoas feridas após um ataque de fúria por conta da falta de bebida. Kalua, segundo a imprensa local, era o animal de estimação de um ocultista, que dava a ele todos os dias algum tipo de bebida alcoólica. No entanto, o dono morreu e o animal surtou com a falta do líquido.

Ao fugir para as ruas da cidade, o macaco começou a atacar pessoas, especialmente mulheres e crianças. Segundo o jornal Gulf News, ele atacou, pelo menos, 250 pessoas com mordidas. Uma delas não resistiu e morreu. Após o ataque de fúria, autoridades conseguiram capturar o primata.

O macaco, que tem seis anos, foi levado para o zoológico de Kanpur. No local, os veterinários descobriram que, além de álcool, Kalua era viciado em carne e se recusava a comer vegetais. Isso pode ter sido também a causa do ataque de fúria. Por enquanto, o primata ficará enjaulado.

Metrópoles