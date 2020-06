Macaco é flagrado empinando pipa e viraliza na internet

Essa quarentena está deixando tudo de cabeça para baixo mesmo! Quando você acha que já viu de tudo nessa vida, um macaco aparece empinando pipa todo tranquilão no terraço de uma casa.

Pois é, minha gente, a revolução dos bichos está acontecendo nesse exato momento. Nesse caso, na Índia, país onde os primatas são considerados sagrados. Acontece que a cena em questão não tem nada de ritualística, mostra o danadinho curtindo o rolê na mais santa paz.

Os vizinhos acharam o momento curioso e resolveram chamar a atenção do amiguinho, mas quem disse que ele deu ouvidos? Dizem até que o pequeno vai dar aula para a criançada, assim que o período de distanciamento social acabar, mas isso a gente acha que é o povo aumentando a fama do mocinho lá no bairro.

Nunca é demais lembrar que cortante não vale, hein? Macacos me mordam, isso é verdade mesmo!