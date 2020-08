Mãe arrecada R$ 12 mi para comprar remédio mais caro do mundo para a filha

Marina, de 1 ano e 11 meses, será a primeira criança brasileira a tomar o remédio mais caro do mundo – o Zolgensma, que trata a atrofia muscular espinhal, doença genética conhecida como AME.

O remédio custa US$ 2,1 milhões (cerca de R$ 12 milhões) e foi conseguido por meio de uma intensa campanha nas redes sociais da qual participaram famosos como o ex-jogador de futebol Ronaldo e o DJ Alok.

Responsável pela campanha, a mãe da criança, Talita Roda, publicou um post emocionado no instagram. “Marina é uma criança iluminada por ter cada um de vocês na vida dela”, afirmou. De acordo com ela, os últimos documentos estão sendo assinadas para que Marina possa receber a aplicação do medicamento.

Marina nasceu com atrofia muscular espinhal (AME), uma doença neurodegenerativa, que pode levar à morte antes dos 2 anos de idade. Os pacientes nascem sem o gene SMN1, responsável pela produção de uma proteína essencial aos neurônios motores, que enviam os impulsos elétricos do cérebro para os músculos.