Mãe manteve a própria filha em cativeiro por quase 30 anos

Uma mulher de 42 anos foi mantida em cárcere privado pela própria mãe durante 26 anos em uma casa localizada no vilarejo de Arefinsky, na Rússia.

De acordo com o Extra, a mãe alegou que o motivo foi protegê-la do “mundo lá fora”. O caso só foi descoberto porque a mãe dela foi hospitalizada.

A casa não possuía eletricidade nem água corrente. A mulher estava no local desde os 16 anos e se alimentava à base de ração para gatos. Ela ainda revelou para a polícia que seu último banho foi em 2006. Além disso, a casa era infestada de ratos e gatos. Quando os animais morriam, os corpos não eram retirados e se decompunham lá mesmo.

Ainda de acordo com a mídia local, a mulher não faz ideia de como o mundo funciona e que não tentou fugir por ficar acostumada com a situação. Ela foi encaminha a assistentes sociais do estado.

