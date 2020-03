MÃE PEDE AJUDA PARA CIRURGIA DE FILHO

Ela é de Cosmorama e lançou vaquinha na internet para arrecadar dinheiro. Cirurgia custa R$ 200 mil.

Texto da mãe:

Olá, meu nome é Natani e sou mãe do Pedro e vim pedir ajuda de vocês, vou contar um pouquinho da minha história, pra que possam entender toda minha angústia e se possível, me ajudem a ajudar meu filho…. Minha gravidez foi de alto risco, tive 4 descolamento de placenta, o Pedro nasceu de 33 semanas pesando 1 kg e 900 e com 8 dias de nascido vi que ele estava diferente, tinha algo estranho, o Pedro teve tiricia e pra completar o desespero ele precisou fazer transfusão sanguínea e também teve quatro parada cardíaca, isso tudo me tirou o chão, mas meu guerreiro foi forte e lutou contra tudo isso. Porém, desde então meu pequeno começou a fazer tratamento com o neuro, pois a partir daí o desenvolvimento de uma doença começou. Com dois anos o Pedro começou apresentar um tipo de crise epilética que a primeira vista médica não era de grave anormalidade porém não dispensava acompanhamento. Com o passar do tempo as crises aumentaram e o comportamento do Pedro mudou com grande significância. Então levei ele em um neuro em São José do Rio Preto/SP, onde através de uma ressonância foi diagnosticado um tumor benigno na região hipotalâmica do cérebro. Ficamos 20 dias no hospital fazendo exames e os médicos me disseram que o risco dele não sobreviver é grande e a partir daí minha luta começou em busca da cura para o meu filho. Passamos por mais 5 neuros porém sem resposta por ser uma doença rara que não aceita nenhum tipo de tratamento convencional e por isso é preciso fazer uma cirurgia de desconexão do tumor. Através de várias pesquisas e busca por respostas encontrei em um blog alguns relatos sobre pais com filhos que tiveram a mesma doença e que conseguiram com que seus filhos fossem curados. Nossas forças aumentaram quando conseguimos entrar em contato com esses pais que nos indicaram um médico especialista na doença e me orientou em como proceder. O neurocirurgião da cidade de Porto Alegre Dr. André Palmini indicado por esses pais foi quem nos atendeu e avaliou todos os exames do Pedro e então deu o diagnostico da doença Harmatoma Hipotalamico, que é um tumor benigno, raro, oriundo de crescimento focal a partir de grupos celulares do próprio tecido localizados no assoalho do terceiro ventrículo. Por conta da doença, o pedro tem em torno de 10 crises epiléticas por dia, isso faz com que entre em convulsão perdendo até os sentidos. De acordo com o médico, o caso é cirúrgico porém não é feito no Brasil por ser uma cirurgia de alto risco pelo tumor ser localizado em uma região nobre do cérebro e em nosso país os recursos são poucos para atender esse tipo de necessidade. A cirurgia é realizada na França e tem um alto custo, aproximadamente 200 mil reais, mais a viagem e dias de internação. PRECISAMOS DE AJUDA PARA SALVAR NOSSO MENINO!!!

#TODOSPELOPEDRO

#JUNTOSPELOPEDRO

Fazer o bem sem olhar a quem!

Banco do Brasil

Número da conta

agência 0268-2

Conta 40972-3

Conta poupança

CPF 482.635.478-90

Pedro Francisco Rodrigues