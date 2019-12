Mais uma novela em Fernandopolis – Funcionários ameaçam invadir frigorífico por falta de saláriosFuncionários ameaçam invadir frigorífico por falta de salários

Um grupo de funcionários do Frigorífico Premier Foods de Fernandópolis, ameaça invadir a unidade e reivindicar de perto o pagamento dos salários atrasados. Os funcionário se concentraram na tarde desta quarta-feira, dia 18, chamando a atenção da população que passa pela avenida Expedicionários Brasileiros.

Os funcionários não aguentam mais promessas vazias da direção do frigorífico que vem “empurrando com a barriga” e não conseguiram firmar compromissos assumidos com os funcionários, diz um dos manifestantes que está no local.

Durante este mês de dezembro, várias promessas foram feitas aos colaboradores, já que o pagamento referente ao mês de novembro deveria ter sido feito no início do mês.

O Frigorífico Premier Foods é administrado pelo Grupo Akoben, arrendatário da massa falida do Frigorífico Mozaquatro, que voltou a operar em Fernandópolis neste ano, contratando mais de 160 funcionários, parte deles já demitidos.

O Grupo também passou por uma crise interna durante uma briga entre os dois sócios e o caso chegou a ir para na Justiça. De lá para cá, mais uma fez o Frigorífico vem “capengado”.

RN

Compartilhe isso:

Tweet

Telegram

WhatsApp