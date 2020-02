Maisena com Leite de Rosas ajuda a eliminar o mau odor e a clarear as axilas

As axilas têm um papel importante para regular a temperatura do corpo. O suor não tem odor quando e excretado pelo corpo. O suor somente tem mal cheiro quando fermenta por causa de bactérias do meio ambiente. O odor desagradável das axilas é conhecido popularmente como ‘cecê’.

Dessa forma, boa parte das pessoas procura se proteger contra o problema usando desodorantes. Contudo, alguns produtos não inibem a formação do suor, apenas atingem as bactérias que se alimentam dele. Na verdade, a maior parte dos desodorantes possuem alumínio em sua composição. Isso pode acabar causando alergia ou até mesmo um problema mais grave.

Por esse motivo, muitas pessoas buscam usar desodorantes caseiros, pois eles são mais saudáveis e menos nocivos à saúde. Além disso, ela vai saber o que está usando na pele. Esse artigo vai ensinar uma receitinha caseira de desodorante natural que vai ajudar a eliminar o mal cheiro e ainda clarear a axilas.

Desodorante de amido de milho e leite de rosas

Para fazer o desodorante caseiro você vai precisar de 50 ml de óleo de coco, 50 ml de leite de rosas, 50 ml de óleo de amêndoas e ½ colher de sopa de amido de milho, conhecido popularmente como ‘Maisena’.

O modo de fazer é simples: basta diluir o amido de milho no leite de rosas até ficar uma mistura homogênea. Na sequência, junte o restante dos ingredientes. Se a mistura ficar muito consistente coloque mais leite de rosas. Coloque a mistura em um frasco roll-on ou spray e use normalmente.

Antes de usar o produto o ideal é fazer um teste de alergia passando em outra região do corpo, no cotovelo, por exemplo.