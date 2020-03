Maiza protocola Projeto para regulamentar eventos Open Bar

A vereadora Maiza Rio recentemente protocolou um Projeto de Lei Substitutivo e uma Emenda que regulamenta a realização de eventos com o fornecimento e livre consumo de bebidas alcoólicas denominado “Open Bar”.No Projeto anterior proibia estes eventos, com o substitutivo regulamenta-o.

Através deste Projeto regulamentará as festas denominadas Open Bar, só será permitida se houver simultaneamente o sistema “Open Food”, consistente no fornecimento simultâneo de alimentos; com isto, a pessoa ao se alimentar, além de consumir menos bebida alcoólica, diminuirá também os efeitos e o estado de embriagues.

Com este Projeto, obriga os organizadores de eventos solicitarem alvarás na Prefeitura com antecedência, que para obtê-lo é necessário que os locais já possuem também o alvará do Corpo de Bombeiros, com isto, significa proporcionar um local com maior segurança e condição para os usuários do evento. Além de comunicar as autoridades competentes, proporcionará condições de ter maior fiscalização e inibir acesso de menores.

Este Projeto tem o apoio através de ofícios protocolados de vários clubes de serviços, instituições, igrejas.

“Como policial, já observei muitas pessoas perderem suas vidas ou de outras, além de ver consequências gravíssimas em razão do consumo do álcool.”

No final a vereadora deixou claro que pretende ter opiniões dos demais vereadores e se colocou a disposição para ouvi-los, além é claro de pedir o apoio de todos os parlamentares para a aprovação do referido projeto.

