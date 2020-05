O ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta repercutiu a demissão do seu substituto na pasta, Nelson Teich, com um pedidos de orações. Numa curta mensagem no Twitter, Mandetta pediu para que as pessoas respeitem o isolamento social e acreditem na ciência para combater a Covid-19.

“Oremos. Força SUS. Ciência. Paciência. Fé! #FicaEmCasa”, escreveu Mandetta.