MAPA DO CORONAVÍRUS NO MUNDO: SITES MOSTRAM CASOS CONFIRMADOS EM TEMPO REAL

RASTREADOR COVID-19: PLATAFORMAS ONLINE MONITORAM AVANÇO GLOBAL DA DOENÇA.

Mapas do coronavírus são ferramentas online que ajudam a monitorar o avanço da Covid-19 em tempo real. O rápido avanço da doença tem preocupado cidadãos, autoridades governamentais e especialistas de saúde em todos os cantos do globo. Em meio à progressão da pandemia, esses sites permitem acompanhar os casos confirmados do novo coronavírus em tempo real.

Confira a seguir, quatro sites para se manter informado com dados atualizados sobre a doença. A lista inclui uma plataforma oficial da Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Bing Covid, da Microsoft, que funciona em português.

1. Organização Mundial da Saúde

A Organização Mundial da Saúde criou umaplataforma que permite acompanhar o avanço do coronavírus no mundo. O mapa aponta, com pontos alaranjados, os países que têm casos confirmados da COVID-19. Quanto maior o tamanho da circunferência, maior o número de infectados na região.

Na coluna esquerda, a ferramenta informa o total de vítimas, países infectados e casos confirmados ao redor do globo. Um gráfico exibe a curva de crescimento das infecções e, do lado direito, é possível conferir um ranking dos países mais afetados pela pandemia. O site pode ser acessado em: https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd

2. Rastreador da COVID-19 da Microsoft

É possível monitorar a progressão dos casos de coronavírus no Brasil e no mundo com uma ferramenta (bing.com/covid) projetada pelo Bing, buscador da Microsoft. Autoexplicativo, o visual do mapa se assemelha bastante ao da OMS. A diferença é que, ao clicar sobre determinado país, o rastreador mostra o total de casos ativos, recuperados e fatais. O painel exibe também uma lista de notícias e vídeos relacionados ao avanço da pandemia naquela região.

3. Universidade Johns Hopkins

Especialistas do Centro de Ciência e Engenharia de Sistemas da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, também desenvolveram um site para acompanhar a progressão global da COVID-19. Os dados no mapa são abastecidos em tempo real com informações da Organização Mundial de Saúde e de centros de controle da doença em diferentes países, o que torna o layout e funcionamento da plataforma bem parecidos com o da ferramenta da OMS.

O sistema usa pontos vermelhos para indicar os locais onde há casos de coronavírus. À esquerda do mapa, é possível ver o total de pessoas infectadas e a quantidade de casos confirmados por região. No canto superior direito, quadros informam o número de vítimas fatais e de pacientes recuperados por país. Há ainda um gráfico que indica o crescimento da Covid-19 no globo.

4. The Base Lab

The Base Lab é mais um site que fornece o mapa do coronavírus no mundo. As regiões em vermelho escuro têm maior número de casos, enquanto os países coloridos em tons mais claros são os menos afetados pela COVID-19. Acima do mapa é possível conferir o total de casos, mortes, países afetados e pessoas recuperadas da doença ao redor do mundo. No canto inferior direito, a ferramenta permite restringir o mapa ao continente europeu e à China, recurso que possibilita um acompanhamento mais preciso.

O painel do The Base Lab é repleto de informações. Usuários podem, ainda, conferir gráficos com a curva de crescimento do coronavírus por região e verificar os países com maior aumento percentual no número de casos.

FONTE: Informações | techtudo.com.br