Maranhense é preso após roubar mulher em Fernandópolis

Um maranhense, que atualmente reside em Fernandópolis, foi preso pela Polícia Militar depois de roubar uma mulher no bairro Terra Nostra, zona Oeste da cidade. O fato aconteceu no último domingo, dia 23.

A vítima esta em um mercadinho no bairro e o indivíduo percebeu que ela estava com algum dinheiro e a seguiu de bicicleta até uma rua sem movimento derrubando-a no chão e, a arrastou para debaixo de um arbusto, onde a agrediu com socos e chutes e subtraiu a bolsa contendo o dinheiro e um celular.

Assustada e ferida, a mulher gritou por socorro, onde populares entraram em luta corporal com o autor e conseguiram recuperar a bolsa, o celular e R$ 22,00; porém o autor fugiu.

A Polícia Militar foi acionada e após realizar diligências, encontrou o autor escondido embaixo da cama de sua casa, no bairro Paulistano.

Diante do fato o indivíduo foi conduzido ao Plantão Policial, onde ficou constatado que o autor que possui o apelido de “Gato-a-jato” devido sua vida pregressa de furtos era procurado pela Justiça do Estado do Maranhão, tendo dois mandados de prisão em aberto.

Após ouvir a vítima e testemunhas, o delegado ratificou a voz de prisão, encaminhando o autor à carceragem para ficar à disposição da Justiça, sendo comunicado o fato à Delegacia de Polícia do Maranhão.

