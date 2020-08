Marcada audiência em caso de empresário que prensou comerciante

SBT Interior

A Justiça marcou a primeira audiência de instrução do caso do empresário Isac Alexandre Gaspar Pinto, acusado de usar uma caminhonete para prensar propositalmente um comerciante contra a parede de um depósito de bebidas em Buritama, na região de Araçatuba (SP), em agosto de 2018.

A audiência foi marcada para o dia 22 de outubro e será realizada de maneira digital por conta da pandemia da covid-19, causada pelo novo coronavírus.

Isac Alexandre foi preso em Rio Verde (GO) depois de ficar foragido por mais de um ano. Ele permanece à disposição da Justiça porque teve a prisão preventiva decretada.

De acordo com o Ministério Público, Isac foi denunciado por dupla tentativa de homicídio qualificado, porque, além de quase matar a comerciante Eliane Negrelli, ele, por pouco não assassinou um parente da mulher que estava no dia do crime.

O CASO

​Câmeras de segurança flagraram a ação no estabelecimento.​ Eliane foi atropelada após uma confusão generalizada causada no local, após uma discussão envolvendo uma mulher que estava com o empresário.

Depois da confusão, o homem sai do local e parece ir embora, mas volta já dentro da caminhonete, para o veículo, desce e joga algum objeto contra os comerciantes. Depois, entra no veículo, coloca a caminhonete na frente da loja, acelera e atinge a porta de vidro.

Um dos donos da loja sai e arremessa um objeto contra o motorista. Ele acelera o veículo e atropela o comerciante e a mulher, que ficou prensada entre a caminhonete e a parede do prédio.

Após o crime, ele foge sem prestar socorro à vítima. Ela ficou internada por mais de 40 dias e ficou com sequelas do acidente.