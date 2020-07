Marginal em Fernandópolis será interditada neste sábado e domingo

Da Redaçao

Três trechos da marginal Litério Grecco serão interditados pela Prefeitura de Fernandópolis para obras de recape. O primeiro a ser bloqueado para tráfego de veículo é o final da via, desde a alça de acesso ao trevo da Brasilândia à Estrada da Boiadeira. A obra de recape acontece na manhã deste sábado, dia 25.

O Segundo trecho a ser recuperado será entre a principal entrada para a cidade de acesso a para quem sai da rodovia Euclides da Cunha até a avenida Expedicionários Brasileiro, especificamente entre o Posto Universitário e a empresa Deaço. A obra também acontecerá neste sábado após 13h00.

No domingo a via a ser recuperada será desde o bairro Jardim Araguaia até o trevo da avenida Duque de Caxias, no bairro Jardim do Trevo.

Após o recape, a secretaria de Trânsito fará a pintura das faixas de segurança.