Marido de idosa que morreu de Covid após ser tida como curada também morre infectado no Rio

O marido da idosa que morreu aos 92 anos por Covid-19 após ser tida como curada da doença, Edvaldo Pereira dos Santos, de 94 anos, também morreu infectado pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2). A família acredita que ele foi infectado pela esposa, que teria recebido alta sem estar livre do vírus.

O neto da vítima, Ricardo Pereira dos Santos, disse ao G1 que o avô quis ficar junto da esposa depois que ela foi liberada do hospital com homenagens e festa por, supostamente, ter se livrado da Covid-19.

“Tenho quase certeza que ele pegou da minha avó. Minha avó saiu do hospital com salva de palmas porque ela foi curada da Covid-19. A gente trouxe ela para casa e a gente não achou justo tirar o meu avô de casa sendo que ela estava recuperada. Foi uma opção dele não sair de casa”, contou Ricardo.

Edvaldo Pereira dos Santos com sua esposa Rosa Neves — Foto: Arquivo Pessoal

Dona Rosa ao lado do marido Edvaldo dos Santos — Foto: Arquivo Pessoal

“A esposa dele ficou uma semana internada com quadro clínico ruim. Eles iam completar 70 anos de casado, não era justo tirar ele de casa. Para a gente, ela não tinha Covid. Tenho certeza que foi nesse momento que ele pegou”, completou o neto do senhor Edvaldo dos Santos.

A família disse ao G1 que ainda não recebeu o laudo do exame que atestou que dona Rosa Neves, de 92 anos, se curou da Covid no Hospital Municipal Evandro Freire, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio. A filha de Edvaldo afirmou que o pai começou a sentir os sintomas depois que Rosa Neves voltou a ser internada.

“A gente tentou levar ele para a minha irmã, para ficar afastado dela. Ele não quis sair de casa de jeito nenhum. Queria porque queria ficar aqui. Tinham quase 70 anos de casado. Ele ficou com ela e, uma semana depois que mamãe ficou internada, ele começou a ter os sintomas” disse Eliene dos Santos.

‘Está doendo’, diz filha ao perder pai

Ela contou ainda que as lembranças do pai são as melhores possíveis e que pretende dar continuidade no legado do senhor Edvaldo Pereira dos Santos.

“Foi um pai exemplar. Uma perda que jamais vou esquecer, dos dois. Está doendo muito. Não tem explicação. Ele construiu e uniu essa família. Eu quero dar essa continuidade”, disse a filha.

Edilene dos Santos com o pai, Edvaldo dos Santos — Foto: Arquivo Pessoal

“Meu avô era uma referência. Eu fazia a barba dele toda semana, ele não admitia ficar com a barba grande. Ele era meu exemplo, de homem, de pai, de amor. Apesar de ser ‘turrão’, aquele homem criado na roça, mas ele era muito amoroso, dizia o ‘eu te amo’. Ele sabia demonstrar carinho e gratidão”, completou o neto da vítima.

Edvaldo dos Santos estava internado no Hospital municipal Ronaldo Gazollla, em Acari, na Zona Norte do Rio. Antes de chegar à unidade, ele passou pela UPA da Tijuza, na Zona Norte, e no Hospital de Campanha do Leblon, na Zona Sul.