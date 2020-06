MC Livinho é acusado de racismo pela modelo Raielli Leon; Assista o video

MC Livinho foi acusado de racismo pela modelo Raielli Leon, pouco tempo depois dele ter participado da campanha antirracista ‘Blackout Tuesday’. Pelas redes sociais, a modelo acusou o funkeiro de ter sido xingada e desrespeitada por ele durante gravação de um clipe em 2017. Ela disse que o vídeo foi gravado em um sítio, com a presença de nove modelos negras e dez modelos brancas. Além disso, contou que estava empolgada, se produziu, mas notou logo cedo que o cantor não foi com a sua cara.

“Não sei o que passou na cabeça dele, porque não tem como a gente saber o que se passa na cabeça de uma pessoa racista, idiota, escrota, mas ele começou a fazer umas dancinhas idiotas, obscenas, virando para o meu lado, pegando no saco, imitando o Michael Jackson, como se estivesse sarrando”, começou seu desabafo.

Na sequência, ela comentou que Livinho tirou o celular do bolso e colocou no cabelo dela, afirmando depois que havia sido roubado. “Tirei a mão dele e falei: ‘Para com isso, sai fora’. Tentei continuar dançando, todo mundo que estava no momento começou a rir. Satisfeito, porque ele queria aparecer, repetiu a brincadeira por mais duas vezes. Colocou a mão no meu cabelo e falou que estava espetando, catou o anel e colocou no meu cabelo, falou que roubei”, recordou.

Raielli diz também que ninguém a defendeu, que Livinho não percebia que estava passando dos limites e que ela chegou a chama-lo de idiota, mas que ele não se importou: “Ele perguntou se eu não queria pular na piscina para ver se ia molhar (o cabelo). Pegou no meu braço e foi me jogar. Eu estava inconformada. Não tinha intimidade com ele, não dei liberdade para fazer brincadeiras comigo. Muito menos isso, que para mim não é brincadeira”.

Ainda nos vídeos, Raielli diz ter sido convidada para outro clipe do artista, mas que só iria se o cantor se desculpasse pelo comportamento e se parasse com as “brincadeiras”. Diante disso, a história ganhou um novo capítulo, com o funkeiro chamando a modelo de mentirosa.

“Ele me xingou de todos os nomes possíveis, falou que era mentira minha, que eu estava inventando, que ia acabar com a minha carreira, que eu devia ter medo do que estava falando e de quem estava brincando. Isso foi só a pontinha de um iceberg que não acaba nunca. Parece que nunca mais vou ter paz na minha vida”, disse ela, que entrou com processo contra o artista.

Por fim, a modelo conta ter sofrido consequências e ainda questionou o post de Livinho nessa terça-feira. “Fui cortada de festas, cortada de presença vip, cortada de clipes. A advogada abandonou o processo, disse que ‘perdeu todas as minhas provas’. Depois de tudo que passei, vocês não acham um absurdo a pessoa postar bandeirinha de ‘vidas negras importam’?”, questionou.

Livinho respondeu a Raielli Leon

Após a denúncia de Raielli ter repercutido no mundo dos famosos, Livinho fez uma live para afirmar que a situação com a modelo já foi resolvida. O funkeiro ainda disse que é “homem para arcar com suas responsabilidades judicialmente”. “Para os meus fãs, estou me retratando e pedindo para vocês terem compreensão para entender o que aconteceu”, completou.

Ainda na live, Livinho questionou o desabafo e disse que ela só está “querendo fama”. “Quer dar fama para a mina? Dá fama para a mina. Mas por que a mina não está levantando a bandeira do movimento dela? Ela está jogando uma situação que já foi resolvida. Só me responde isso, mano. Eu não vou tirar o meu bagulho porque sou contra o racismo, contra o preconceito. Já sofri e ainda sofro”, finalizou.

Assista aos vídeos abaixo:

Via stories, Raielli Leon revela mais episódios sobre o caso de racismo em que sofreu de MC Livinho durante um videoclipe. A modelo relata que o próprio a ameaçou, xingou e disse que acabaria com a sua carreira. pic.twitter.com/8m4p0BIBdM — POPTime (@siteptbr) June 3, 2020