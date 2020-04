MDB mobiliza apoio de parlamentares contra fechamento do curso de Medicina

A nova bancada de vereadores do MDB de Fernandópolis encaminhou oficio ao presidente nacional do partido, deputado Baleia Rossi e ao deputado estadual Itamar Borges para que empreendam os esforços necessários para reverter a decisão de desativação do curso de medicina da Universidade Brasil, conforme portaria publicada nesta terça-feira pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior.

No ofício, os vereadores Étore Baroni, Mileno Tonissi e Murilo Jacob, destacam que a desativação do curso resultará em sérios transtornos aos estudantes e à população de Fernandópolis, “em geral pelos incalculáveis prejuízos e forte impacto econômico negativo a ser refletido indiretamente sobre receitas do município”. A ação foi coordenada pelo presidente da Executiva do MDB em Fernandópolis, Cássio Araújo.

Cidadaonet