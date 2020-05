MEC decide manter curso de Medicina na UB em Fernandópolis

O secretário de regularização e supervisão da educação do ensino superior do MEC, Ricardo Braga, decidiu seguir a decisão Judicial que havia suspendido a desativação do curso de Medicina na Universidade Brasil.

O despacho foi publicado nesta quarta-feira, dia 20, no Diário Oficial da União, dando provimento a liminar da Justiça que também reconheceu que não houve excesso no numero de vagas.

O secretário de regularização e supervisão da educação do ensino superior do MEC, Ricardo Braga, decidiu seguir a decisão Judicial que havia suspendido a desativação do curso de Medicina na Universidade Brasil.

O despacho foi publicado nesta quarta-feira, dia 20, no Diário Oficial da União, dando provimento a liminar da Justiça que também reconheceu que não houve excesso no numero de vagas.

Rn