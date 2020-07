Mecânicos são presos com mais de 33 kg de drogas

Agentes da DISE de Votuporanga fizeram na noite de ontem (6) uma grande apreensão de drogas, com a prisão de três pessoas envolvidas com o tráfico de drogas no Bairro Jardim dos Pinheiros em Votuporanga, sendo um de 35 anos, outro de 36 e um de 24 anos. Dois deles são do ramo de mecânica de veículos.

Após meses de investigações, os Policiais Civis da DISE monitoravam as atividades do trio , sendo dois deles empresários do ramo de mecânica de automóveis. Eles movimentavam grandes quantidades de drogas, distribuindo a outros traficantes desta cidade e região.

Durante o período de investigação, os policiais da Delegacia Especializada descobriram os locais onde os investigados guardavam toda a droga para o comércio. Os policiais acompanharam toda a movimentação do trio e quando eles adentraram a residência, os agentes da DISE fizeram a incursão, flagrando os envolvidos embalando as drogas.

Neste local, os policiais encontraram 1,2 kg de cocaina, balança e material utilizado na embalagem da droga, além de dinheiro da venda dos entorpecentes.

Cientes de que a maior parte da droga ficava escondida em uma área rural no município de Votuporanga, os policiais diligenciaram até o local conhecido como bairro “Chaparral”, e , camuflada em meio a vegetação, acabaram encontrando cerca de 33 kg de maconha divididos em 26 tabletes.Toda a droga é avaliada em aproximadamente R$ 50 mil.

Foram apreendidos na ação dois veículos utilizados no tráfico de drogas, um VW/Santana e um Hiunday Tucson. Os três indivíduos foram conduzidos para a sede da DISE, onde foram autuados em flagrante delito pelo Delegado titular Marcos Koji Yoshizaki, por infração aos artigos 33 e 35 da Lei 11343/06 (Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico).

Os presos permanecerão na cadeia e devem ser apresentados à Justiça para Audiência de Custódia.

