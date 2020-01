Médica de Fernandópolis é encontrada morta em apartamento

Uma médica endocrinologista fernandopolense foi encontrada já sem vida na varanda do apartamento onde morava com a família no Edifício Jequitibas em Fernandópolis. Simone Casare, filha do empresário Warner Casare, estava caída ao chão segurando um aparelho de celular.

Uma unidade do Samu esteve no local e comprovou que Simone já apresentava rigidez cadavérica por ter entrado em óbito entre 6 e 8 horas. Ela apresentava um ferimento no supercílio, originado pela queda.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Fernandópolis para constatar as causas da morte.

O fato foi registrado na noite deste domingo, dia 19.

Ainda não há informações do velório e enterro de Simone Casare.

