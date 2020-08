MÉDICAS E HB SÃO CONDENADOS A INDENIZAR FAMÍLIA DE ESTUDANTE MORTA EM PROCEDIMENTO PARA DOAR MEDULA

SEGUNDO LAUDO DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL, LUANA NEVES RIBEIRO TEVE A VEIA JUGULAR PERFURADA DIVERSAS VEZES DURANTE A COLOCAÇÃO DO CATETER, EM 2011, EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP.

Duas médicas e o Hospital de Base de Rio Preto/SP foram condenados a pagarem indenização de 100 salários mínimos para a família da estudante de enfermagem Luana Neves Ribeiro que morreu aos 21 anos durante um procedimento de doação de medula realizado no ano de 2011.

O juiz da 6ª Vara Cível de Rio Preto Marcelo Eduardo de Souza também determinou o pagamento de uma pensão referente a um terço do piso salarial que Luana ganharia como enfermeira até completar 65 anos e o custeio do tratamento psicológico para a mãe da vítima. A decisão ainda cabe recurso.

Luana doaria medula para uma criança portadora de leucemia e moradora do Rio de Janeiro. Segundo laudo do IML (Instituto Médico Legal), houve erro médico e a vítima teve a veia jugular perfurada diversas vezes durante a colocação do cateter.

Em 2015, uma das médicas foi condenada a dois anos de prisão por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Contudo, a pena foi substituída pelo pagamento de 30 salários mínimos à família da estudante e mais dois salários mínimos para entidades sociais.

FONTE: Informações | g1.globo.com