Médico fernandopolense está em estado grave após acidente

O quadro clinico geral do médico e ex-vice prefeito de Mogi das Cruzes, Roberto Zanetta ainda é grave, mas até o inicio da noite desta segunda-feira (4), ele estava respondendo positivamente ao tratamento. O prognóstico é descrito como favorável, com chances de reversão de lesões. Só que a equipe médica que acompanha o paciente ainda não sabe se haverá sequelas. Nesta terça-feira ele realizará exames de várias naturezas.

As informações são de pessoas próximas, que acompanham de perto a evolução do quadro de saúde do paciente, transferido na noite da última sexta-feira do Hospital Luzia de Pinho Melo, para onde foi levado depois de ter sofrido um acidente há uma semana, para o Hospital 9 de Julho, em São Paulo.

Os exames realizados no final de semana demonstraram, segundo fontes ligadas à família, que apesar das lesões provocadas pelo trauma crânio facial, Zanetta está melhor da insuficiência renal e da parte neurológica, e estável do ponto de vista hemodinâmico e respiratório.

Nesta terça-feira deve fazer o exame ecodoppler transcraniano, realizado em centros de diagnóstico para a avaliação e conduta em pacientes com doenças cerebrovasculares. A técnica permite uma avaliação cerebrovascular rápida, segura e não-invasiva.

O médico pneumologia Olavo Ribeiro, amigo de Zanetta, também confirma que o quadro clinico geral é estável e que o paciente está na Unidade de terapia Intensiva (UTI), “sob os cuidados de uma equipe multiprofissional composta de intensivistas, neurocirurgiões, traumatologista, nefrologista, etc”.

Zanetta sofreu um acidente no início da tarde da última segunda-feira, na avenida Ricieri José Marcatto, em César de Souza. Existe a suspeita de que ele teve um mal súbito quando chocou o seu carro contra um poste. Sofreu traumatismos torácico e facial, além de ferimentos múltiplos provocados pelo forte impacto do carro com o poste.

Especializado em Ozonioterapia ele tem uma longa carreira e é muito conhecido na cidade. Foi vice-prefeito de Junji Abe, entre 2001 e 2004, e exerceu mandato como vereador entre 1993 a 2000. (S.C.)

Roberto Zanetta nasceu em Fernandópolis e chegou a Mogi em 1968 para cursar medicina na primeira turma da Universidade de Mogi das Cruzes. Atuou na Santa Casa de Misericórdia e mais tarde fundou a Clínica Santa Lúcia, em parceria com amigos. Trabalhou como clínico geral e ginecologista, mas hoje é reconhecido pela especialidade em ozonioterapia. Ele também fez carreira na política. Entre 1993 e 2000 integrou o Legislativo mogiano. No ano seguinte passou para o Executivo, no cargo de vice-prefeito durante a gestão de Junji Abe, onde ficou até 2004.

Zanetta é pai de Fernanda, Flávia e Roberto, do casamento com de Selma Provazi, mas se divorciou. Outra ocupação do médico é de fazendeiro, em suas propriedades em Fernandópolis e também no Mato Grosso.

Sobre o acidente na última segunda-feira, a versão do médico que deverá indicar o que aconteceu, segundo a polícia. Uma das possibilidades é de o médico ter passado mal ao volante, por isso se chocou contra o poste.

