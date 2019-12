Médicos dão um mês de vida a Asa Branca e o liberam do hospital

O locutor Asa Branca se encontrava hospitalizado no Instituto do Câncer de São Paulo há sete dias. Ele recebeu alta nesse domingo (21), segundo confirmação da esposa dele, Sandra Santos.

Asa Branca está com 57 anos de idade, e é portador do vírus HIV. Além disso, o locutor também está lutando contra um câncer na mandíbula. Ele foi internado depois de o tumor se romper.

Ainda de acordo com Sandra, o Instituto do Câncer tinha a intenção de transferir o locutor para uma clínica em Cotia, São Paulo. O local é destinado a pacientes que não têm chances de se curar e não estão em condições de ficar em sua residência.

A esposa de Asa Branca disse que quando recebeu a noticia foi até a internet pesquisar a respeito da clinica, mas que haviam muitos comentários negativos sobre a mesma.

Segunda Sandra, até funcionários de dentro do Instituto do Câncer aconselharam a não mandá-lo para a clinica em Cotia.

Segundo a esposa do locutor, ele recebeu alta do Instituto do Câncer de São Paulo, mas o quadro de Saúde do locutor continua o mesmo.

Por esse motivo ela resolver levar o locutor para casa e equipou um quarto para ele com cama hospitalar.

A esposa do locutor contou que ele já anda com muita dificuldade e que fala muito pouco, e o pouco que fala para ouvir ela tem de ficar bem perto da boca dele.

Os familiares de Asa Branca estão fazendo uma vaquinha na internet para arcar com os custos do tratamento dele, a meta de arrecadação é R$50 mil reais, até o momento a família conseguiu R$3,945 mil.

Filha de Asa Branca o visita em hospital

No dia 19 de dezembro a filha do locutor, que mora nos Estados Unidos, veio ao Brasil ver o pai depois de dois anos sem vê-lo.

No dia 19 de dezembro a filha do locutor, que mora nos Estados Unidos, veio ao Brasil ver o pai depois de dois anos sem vê-lo.

Segundo a esposa do locutor, ele ficou muito emocionado ao rever a filha, e estava muito ansioso. O locutor teve a febre controlada no hospital, mas o estado clínico permaneceu o mesmo, o locutor continuou com muita tosse e dores de cabeça. O câncer de mandíbula de Asa Branca se espalhou por todo o corpo.

Ainda segundo Sandra, os médicos deram no máximo um mês de vida para Asa Branca, pois além do câncer, ele tem HIV . A mulher do locutor também contou que ele tem momentos de lucidez e outros muito confusos e que Asa Branca já pediu para morrer pois não aguenta mais a dor, pois a morfina já não faz efeito.

Sandra Santos disse que ficou sem saber o que fazer quando os médicos deram para o marido apenas mais um mês de vida, mas que ela sabe que o espírito dele vai seguir forte e que fica feliz por saber que ele é tão amado.

