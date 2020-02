Médicos dizem que Asa Branca irá morrer: ‘É questão de dias’

O locutor Asa Branca vive o momento mais difícil de sua vida. Após conviver muitos anos com HIV, o famoso acabou tendo complicações por ter contraído um câncer na mandíbula. Por já carregar uma doença que afeta diretamente sua imunidade, o tratamento contra o tumor não foi tão simples.

Asa Branca, então, já teve sua morte decretada pelos médicos. A esposa do locutor, Sandra dos Santos, assume que não tem mais nada o que fazer para tentar salvá-lo. Esposa e família só aguardam a morte presumida de um dos locutores de rodeios mais famosos do Brasil.

“Conversaram comigo hoje à noite e falaram que não tinha mais o que fazer. Eles assumiram que é questão de dias“, revelou a esposa de Asa Branca, em entrevista ao UOL, após ter conversado com os médicos do locutor.

A moça ainda relata que Asa Branca é muito forte e que, neste ponto, pede para que Deus o tire do sofrimento. Vale ressaltar que a família do locutor não tem dinheiro herdado do próprio, a ponto de precisar de uma vaquinha virtual para arrecadar fundos para concluir o tratamento.

Até agora foram arrecadados R$ 12,5 mil. O objetivo era arrecadar R$ 50 mil. Isso porque o tratamento do Asa Branca carrega custos muito altos. Atualmente, o locutor se trata no Estados Unidos da América e uma cirurgia ajudaria, mas ele não pode por ter a imunidade muito baixa.

Asa Branca teve um câncer na boca e chegou a fazer 33 sessões de radioterapia. O número incessante de sessões causou uma radionecrose e o osso da face do locutor morreu, piorando seu estado.

