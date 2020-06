Mendonça decreta toque de recolher para conter casos de Covid

A Prefeitura de Mendonça vai restringir horário de funcionamento do comércio na cidade a partir desta quinta-feira (25) para quatro horas diárias. Além da alteração na quantidade de horas trabalhadas, decreto também prevê toque de recolher das 21h às 5h da manhã do dia seguinte.



De acordo com a assessoria de comunicação da cidade, foi realizada uma reunião na manhã desta quarta (24) para alinhar todas as informações que serão passadas ao comércio, que deve ser comunicado ainda hoje, para que as medidas passem a valer a partir de amanhã.





A prefeitura informa que as alterações serão válidas até que a curva de casos de Covid pare de crescer. A Coordenadoria Municipal de Saúde registrou nesta terça (23), 13 novos casos. No total, Mendonça tem 58 registros e 2 mortes pela doença.



Até a publicação do novo decreto, o comércio do município estava funcionando normalmente, a maioria deles das 8h às 18h. Com a publicação, a jornada será reduzida para quatro horas, com variação de horários conforme o setor do estabelecimento.



O prefeito da cidade decretou na semana passada, dia 18 de junho, multa para quem não usar máscara em estabelecimentos comerciais ou em deslocamento pela cidade. A fiscalização está sendo feita pela Vigilância Sanitária, Defesa Civil e outras equipes.

DLNEWS