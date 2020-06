Menina de 10 anos liga para polícia pedindo cesta básica e militares reúnem doações

A Polícia Militar de Alpinópolis (MG) recebeu uma ligação de uma criança que pedia uma cesta básica, doces e sapatos. Ana Clara, de 10 anos, pegou o celular da mãe escondido e ligou para o serviço de emergência no 190 solicitando as doações. Depois de receber o chamado, os policiais do 3° Pelotão da cidade se mobilizaram e atenderam ao pedido da menina.

O Cabo Juliano Pereira de Souza, que atendeu a ligação, conta que ficou sensibilizado com o pedido. “A gente vem desenvolvendo um trabalho social com a comunidade ao longo do tempo. Isso vem me dando bastante credibilidade para a Polícia Militar, e a ligação dessa menina é um exemplo disso. Ficamos emocionados em ver a confiança que uma criança de 10 anos tem em nós e principalmente no serviço que temos feito aqui”.

No mesmo dia da ligação, os policiais que se comoveram com o simples pedido providenciaram uma cesta básica e levaram até a residência da menina, cuja família enfrenta dificuldades financeiras. Depois disso, divulgaram a ação e mais pessoas da cidade se disponibilizaram a ajudar.

No domingo (28), além de mais mantimentos, os militares entregaram sapatos e doces para Ana Clara e suas irmãs Gabi, de nove anos e Eloá, com sete anos. Ana Clara contou ainda que o pedido seria seu presente de aniversário, pois ela completa 11 anos no dia 31 de julho.

“As meninas ficaram radiantes, muito felizes mesmo e os pais ficaram agradecidos também, mas meio sem jeito quando ficaram sabendo, porque não gostam de pedir. Mas entenderam que a ajuda é bem-vinda pela necessidade”, contou o Cabo.