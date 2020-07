Menino de 10 anos cria dispositivo que impede a morte de bebês esquecidos dentro do carro

O dispositivo ainda está em fase de testes, mas promete salvar a vida de muitos bebês.

Bishop, de apenas 10 anos, é aluno da 5ª série na cidade de Melissa, no Texas, EUA. A ideia de criar o dispositivo surgiu depois que ele viu a morte de uma bebê esquecida dentro de uma minivan, no verão, perto de sua casa. Bishop ficou tão abalado que queria impedir este tipo de tragédia.

O dispositivo é acoplado ao assento do veículo para detectar se a criança foi deixada dentro dele. Batizado de “Oasis”, ele sopra ar fresco até que os pais e as autoridades sejam acionados a respeito da situação.

“Seria um sonho ter muitas invenções que pudessem salvar várias vidas”, disse o garoto ao NBCDFW.com.

Só nos Estados Unidos, cerca de 37 crianças morrem anualmente por serem abandonadas dentro de carros fechados, segundo a organização Kids and Cars, que monitora essas ocorrências.

A paixão por desenhos está no seu DNA. O pai de Bishop trabalha como engenheiro da Toyota, que já tomou conhecimento da sua invenção. Recentemente, pai e filho viajaram a Michigan para apresentar o protótipo em uma Conferência de Segurança Automobilística.

Os Currys também criaram uma página na plataforma GoFundMe para arrecadar fundos com o objetivo de concluir o desenvolvimento da invenção. A meta inicial era de US $ 20 mil, mas eles já conseguiram mais de US $ 21 mil e você também pode ajudar a financiar essa ideia sensacional.

Bishop publicou nas redes sociais um vídeo agradecendo as doações que recebeu:

Com informações do Yahoo! / Fotos: Reprodução