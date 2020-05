Menino de 5 anos é flagrado dirigindo veículo

Um menino de 5 anos de idade foi parado pelas autoridades do estado do Utah ao volante de um carro do pai, ao tentar chegar ao estado da Califórnia, onde queria ir comprar um Lamborghini. Levava três dólares no bolso.

O rapaz, que não foi identificado por ser menor, saiu de casa no carro depois de ter discutido com a mãe, que lhe disse que não ia comprar um carro de luxo, de acordo com o explicado pela polícia do Utah, através das redes sociais.

Um agente da polícia de trânsito reparou no veículo numa autoestrada estadual a 48 quilômetros por hora e deu ordem para parar.

Assim que foi parado, o menino disse ao agente que queria chegar à Califórnia, estado limítrofe, para comprar um Lamborghini, cujo preço base ronda os 200 mil dólares nos Estados Unidos.

As autoridades explicaram, ainda, que ninguém ficou ferido em resultado do incidente, mas que ficará a cargo do procurador local decidir se os pais deverão ou não ser alvo de acusação.

