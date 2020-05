Menino de 9 anos mata irmã mais nova com arma no Paraná

Um menino de 9 anos matou a irmã mais nova, de 7 anos, com uma arma artesanal do avô em Mariluz (PR) na tarde do último sábado (24). As informações são do UOL.

Segundo a Polícia Civil, os irmãos estavam brincando quando aconteceu o crime. A criança foi atingida cinco vezes em diversas partes do corpo. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O avô das crianças pode responder por omissão da guarda e posse ilegal de arma de fogo.

rn