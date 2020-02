Menino que recebeu coração em transplante sai da UTI e vai para quarto em hospital de Rio Preto

Miguel de Carvalho Viera foi submetido ao procedimento no HCM de São José do Rio Preto (SP). Órgão veio de outro menino de 9 anos.

O pequeno Miguel de Carvalho Viera, de 5 anos, que foi submetido a um transplante de coração, em São José do Rio Preto (SP), saiu da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e continuará o processo de recuperação em um quarto do Hospital da Criança e da Maternidade (HCM).

“Ele saiu do isolamento e veio para enfermaria, onde está internado em um quarto acompanhado de outra criança”, conta a mãe do menino, Taís Ellen de Carvalho.

A cirurgia foi realizada no dia 31 de janeiro. Miguel tinha sido diagnosticado com taquicardiomiopatia, uma disfunção do coração secundária à arritmia, que faz com que o órgão perca a força de contração e aumente de tamanho.

Taís afirma que o filho está se recuperando bem da cirurgia e que não sofreu nenhuma complicação. Contudo, ele ainda não tem previsão de alta hospitalar.

“O Miguel já está brincando e andando pelo hospital. A alimentação dele também mudou, mas ele ainda está comendo somente os alimentos feitos pelo próprio hospital para não correr riscos de pegar alguma infecção”, diz a mãe.

Na época em que o transplante foi realizado, Taís contou que uma das maiores vontades do filho era comer um pedaço de pizza, algo que ele precisou parar de fazer por causa da doença.

“O pedaço de pizza realmente vai ter que ficar para quando ele sair do hospital. Então, estamos esperando ansiosamente a alta hospitalar”, afirma a mãe.

Tvc