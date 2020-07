Menino salva irmã de um ataque de cachorro: ‘Se alguém tinha que morrer, tinha que ser eu’

Um garoto que salvou heroicamente sua irmã do ataque de um cachorro foi aclamado nas redes sociais, onde sua tia contou o episódio e mostrou as consequências que o menor sofreu.



“Meu sobrinho de seis anos, Bridger, salvou a vida de sua irmãzinha colocando-se entre ela e um cachorro que a atacou. Depois de ter sido mordido várias vezes no rosto e na cabeça, ele pegou a mão da irmã e correu com ela para mantê-la segura”, disse Nicole Walker no Instagram, junto com fotos das duas crianças na cidade de Cheyenne, no Wyoming. (EUA).

O jovem recebeu quase 100 pontos no rosto, principalmente na bochecha esquerda, e estava a centímetros de perder o olho.

No entanto, o que mais comoveu as redes foram as palavras do menor. Quando ele contou o que estava passando em sua mente quando foi proteger sua irmã, ele explicou: “Se alguém tinha que morrer, eu pensava que deveria ser eu“. Publicidade

A publicação de Walker, que adicionou centenas de milhares de curtidas na rede social, esclareceu que o vínculo com os vizinhos não é conflitivo. “Gostaria de esclarecer que os donos de cães são pessoas muito boas que foram muito gentis com Bridger e sua família. Não sentimos ressentimento em relação a eles e, se é que alguma coisa, houve apenas um aumento no amor entre nossas famílias como resultado desse incidente”, disse Nicole.

Ela disse que visitou o sobrinho e que as feridas estavam melhorando. “Ele está de muito bom humor e sua personalidade impressionante está intacta. Ele ainda não pode sorrir muito, mas ficou feliz quando li alguns de seus comentários“, explicou.

Entre as milhares de reações, os usuários perguntaram se havia uma página para doar, mas a família respondeu que preferia que as remessas fossem direcionadas a duas organizações que apoiam veteranos.

A tia do garoto fez apenas um pedido aos atores da saga dos Vingadores para ver se podiam enviar uma saudação a Bridger. “Adoramos nosso garoto corajoso e queremos que todos os outros super-heróis saibam sobre esse último herói que se juntou a eles. Sabemos que nosso pequeno herói adoraria receber palavras de encorajamento de seus heróis favoritos”, escreveu a tia, mencionando estrelas como Tom Holland, Chris Hemsworth e Robert Downey Jr., entre outros.

Além disso, ela disse que o menor é um fã de geologia e ciência, com uma coleção de rochas e minerais, então ele já começou a receber pedras raras de várias partes do país.