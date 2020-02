Menores de 15 e 17 anos desaparecem em Pedranópolis

Um casal de adolescentes é procurado por duas famílias no município de Pedranópolis, região de Fernandópolis. Os dois desapareceram na noite do ultimo sábado, dia 15, e até o momento não deram notícias.

As famílias também usaram as redes sociais para fazer um apeno aos internautas sobre o paradeiro do casal. A garota conhecida como Regiane, de apenas 15 anos, mora em um sítio no distrito de Dulcelina.

Já o garoto, conhecido como Eduardo Lima, 17 anos, também teve foto divulgada nas redes sociais deste domingo.

Quem tiver informações sobre o casal pode ligar para 190 ou no telefone de contato de uma das famílias: 17 99616-0643

