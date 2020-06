‘Meu coração parte por ele’, diz mulher de Nick Cordero, há 75 dias na UTI

A mulher do ator canadense Nick Cordero, Amanda Kloots, publicou ontem, dia em que seu marido completou 75 dias na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) com complicações decorrentes do novo coronavírus, uma mensagem em seu perfil no Instagram. “Não queira esse vírus. Não queira que seu ente querido pegue esse vírus. [A covid-19] ainda está por aqui e infelizmente está aumentando novamente”, disse Kloots.

“Nick tem 41 anos, estava em forma e não tinha comorbidades. Ele vai para o 75º dia na UTI. Meu coração parte por ele todos os dias. Por favor, fique seguro”, finalizou. Nick Cordeiro está internado desde março, quando foi diagnosticado com o novo coronavírus. Ao passar dos dias, sua situação piorou, tendo até mesmo que amputar uma das pernas e, no momento, se encontra em coma induzido e em estado grave. No início de junho, Kloots anunciou que Nick Cordero iria iniciar um tratamento com células-tronco. Um dia antes, ela havia dito que os médicos recomendaram que ela se despedisse de seu marido, mas ela disse que ainda confiava em uma recuperação.