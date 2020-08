Micro-ônibus que transportava pacientes do AME pega fogo na rodovia Marechal Rondon

Um micro-ônibus de uma empresa que presta serviços à Prefeitura de Penápolis pegou fogo na tarde desta segunda-feira (17), na rodovia Marechal Rondon (SP-300), entre Penápolis e Araçatuba (SP).

De acordo com informações do Jornal Interior, 14 passageiros usavam no veículo para retornar de Araçatuba, onde, pela manhã, passaram por consulta no AME (Ambulatório Médico de Especialidades) de Araçatuba.

Segundo o jornal, o motorista seguia pela rodovia no sentido Araçatuba-Penápolis, quando o painel apagou. Ele estacionou no acostamento e, quando desceu para ver o que estava acontecendo, percebeu que havia fumaça saindo do motor. Ao abrir o compartimento, o veículo começou a pegar fogo.

Todos os passageiros desceram e não ficaram feridos. As chamas consumiram todo o veículo.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada mas, quando chegaram, o fogo já havia destruído o veículo. Um guincho seria enviado até o local para retirar o veículo e o caso seria registrado na Polícia Civil para investigação.

