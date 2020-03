“Ministério da Saúde divulga guia para velório e enterro de vítimas do novo coronavírus”

“Um guia de como deve ser feito o manejo de corpos das vítimas do novo coronavírus (Covid-19) ou mesmo de pessoas que vierem a morrer com suspeita da doença foi divulgado pelo Ministério da Saúde. As recomendações devem ser seguidas pelas funerárias, equipes de saúde dos hospitais e familiares dos mortos.

De acordo com as orientações do documento, os corpos devem ser retirados por uma equipe de saúde, utilizando as medidas de precaução como o uso dos EPIs (máscaras, luvas e demais acessórios).”

“Será necessário também que as famílias, além dos profissionais de medicina legal, sigam esse protocolo rigoroso. O guia explica que os corpos podem ser cremados ou enterrados, mas recomenda que se evite velórios com muita gente e em locais fechados. A orientação é para que os cadáveres sejam velados em lugares ventilados e abertos, com, no máximo, 10 pessoas, e respeitando a distância de dois metros entre cada um dos presentes.”

“No local do velório, o caixão deve permanecer lacrado o tempo todo. Pessoas que estão no grupo de risco não devem participar e, além disso, a presença de pessoas com problemas respiratórios deve ser evitada.

Os familiares do falecido também devem receber orientações de como fazer a desinfecção dos ambientes e objetos e para isso devem utilizar água sanitária.

No caso de a pessoa – com suspeita de ter o novo coronavírus ou caso confirmado – falecer em casa, é necessário comunicar a morte imediatamente ao serviço de saúde, como aos bombeiros ou ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), por meio dos telefones 193 ou 192, respectivamente.”