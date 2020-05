Ministro da Saúde leva bronca de menina de 6 anos em elevador no Rio

Nelson Teich aproveitou a ida ao Rio para visitar a mãe no último domingo.

O ministro da Saúde, Nelson Teich, aproveitou a ida ao Rio Janeiro para visitar a mãe no último domingo, 10. No condomínio em que ela mora, na Barra da Tijuca, na zona oeste, não teve folga e levou sermão de uma menina de 6 anos. A informação é da coluna Painel, da Folha.

Enquanto adentrava o elevador, ouviu da garotinha que não podia entrar ali. Teich, usando máscara e já dentro do elevador, então perguntou a capacidade de pessoas do equipamento.

A jornalista relata que, enquanto a mãe começava a responder, foi interrompida pela criança, que passou a explicar a regra do condomínio segundo a qual só pode entrar uma família por vez no elevador. O ministro, então, desculpou-se.

Nelaby Teich, 87 anos, faz parte do grupo de risco, que, segundo recomendações do próprio Ministério da Saúde, deve ficar em isolamento social. No sábado, p ministro havia visitado o Hospital Federal de Bonsucesso, referência no tratamento do novo coronavírus (covid-19).

À coluna, o ministro Nelson Teich disse cobid-19 antes do encontro com a mãe e que o resultado foi negativo.