Morador de rua morre após ser atropelado por micro-ônibus

Um morador em situação de rua de 31 anos, identificado como Diego Carvalho Sabino, morreu depois de ser atropelado por um micro-ônibus, neste terça-feira (25), em Birigui (SP). As informações são do portal Hoje Mais.

Segundo informações da polícia, o atropelamento teria ocorrido em um terreno na travessa Marechal Rondon, que serve de estacionamento para os veículos usados no transporte de pacientes atendidos no Cimsa (Consórcio Intermunicipal de Saúde).

De acordo com uma testemunha, ela entrou no terreno e viu o corpo do homem se mexendo no chão. Ao lado dele, havia um micro-ônibus sendo manobrado pelo motorista, que em seguida deixou o local com o veículo.

Ainda segundo a testemunha, assim que ela estacionou a picape, populares acionaram a equipe de resgate do Corpo de Bombeiros, que socorreu a vítima, mas ela não resistiu.

A área foi preservada para o trabalho da perícia, que coletou informações para auxiliar nas investigações e entender o que aconteceu. O corpo do homem foi levado para o IML (Instituto Médico Legal), onde passou por exame necroscópico e seria liberado para velório e enterro.

O caso foi registrado como atropelamento.