Morador de Votuporanga é preso com arma com numeração raspada

Um morador de Votuporanga que escondia em casa um revólver com numeração raspada e seis munições foi preso pela Polícia Militar.A arma foi localizada durante fiscalização da equipe de Força Tática 316 e apoio das equipes Comando DEJEM e Comando de Força.

Segundo a ocorrência, durante patrulhamento por bairros da Zona Leste no combate à criminalidade, os policiais visualizaram uma moto sem placa em um quintal.Ao averiguarem a situação, constataram que a moto constava com ‘baixa permanente’ no registro junto ao DETRAN.

Durante as buscas na casa os policiais localizaram a arma calibre 22 e a munição. O morador foi levado ao 3º Distrito Policial e autuado em flagrante, ficando à disposição da Justiça em um presídio da região.

