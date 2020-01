Morador de Votuporanga perde R$ 49 mil em golpe na internet

A internet facilita e complica a vida da gente. Isso, inclusive, ao fazer compras. E olha que sempre lemos e assistimos avisos dos riscos de se fazer compras pela internet.

Quando maior a vantagem oferecida maior o perigo. Foi acreditando em fazer um bom negócio que um morador de Votuporanga pode ter perdido R$47 mil tentando adquirir um veículo.

O homem de 57 anos registrou o caso na Polícia Civil e espera que o golpista seja identificado e ter o dinheiro de volta.

Segundo o que ele contou na ocorrência, a trama toda apareceu no site de uma suposta empresa de leilão de veículos, de São Bernardo dos Campos.

Após se interessar pelo carro, fez contato e depositou na conta indicada, conforme orientado pelo ‘vendedor’.

Ele enviou o comprovante, etc, mas na hora de retirar o veículo, já com uma ‘autorização em mãos’, nada foi encontrado. A vítima também contou na polícia que o site da empresa saiu do ar.

Fonte: VotuporangaTudo

