Moradores chegam em casa de carro e são recebidos a tiros por ladrões que furtavam imóvel em bairro nobre de SP; veja vídeo

Moradores que voltavam de carro para casa foram recebidos a tiros por ladrões, na noite de domingo (26), em Alto de Pinheiros, bairro de alto padrão na Zona Oeste de São Paulo. Os donos conseguiram escapar sem serem atingidos; seis criminosos fugiram em num veículo da quadrilha, furtando sacolas .

Câmeras de segurança do imóvel e da rua gravaram o furto e a tentativa de assassinato do casal por volta das 18h.

Vídeo

Criminosos armados ameaçam casal que chega de carro na garagem da casa onde mora na Zona Oeste de São Paulo — Foto: Reprodução/Câmeras de segurança

A residência estava vazia quando os donos saíram, mas ao retornarem encontraram quatro bandidos armados e com os rostos cobertos dentro dela. As imagens mostram o momento que o veículo do casal dá a seta para a direita e abre o portão eletrônico do imóvel. Quando o automóvel entra os ladrões apontam as armas.

O motorista então dá marcha a ré e sai da garagem, fugindo pela Rua Ernesto Nazaré para longe de sua casa. Nas cenas é possível ver outro carro que estava estacionado na via, em frente à residência, dando cobertura para a quadrilha. Dentro dele há mais dois bandidos.

Um deles sai segurando uma arma de grande porte e atira na direção do veículo do casal. Outro criminoso também dispara para o alto. Os ladrões fogem no automóvel da quadrilha, levando malas, mochilas e sacolas dos donos da casa.

Investigação

Criminoso atira na direção do carro dos donos do imóvel, que fugiram após notar presença da quadrilha dentro de casa na Zona Oeste de São Paulo — Foto: Reprodução/Câmeras de segurança

O crime ocorreu a dois quilômetros de distância da delegacia de Pinheiros. O caso foi registrado no 14º Distrito Policial (DP), onde será investigado.

As imagens das câmeras de segurança serão fundamentais para a Polícia Civil tentar identificar e prender a quadrilha. As vítimas já prestaram depoimento e disseram que os criminosos furtaram US$ 5 mil (cerca de R$ 26 mil), joias e três relógios.

De acordo com policiais, os bandidos pretendiam fugir com os pertences furtados levando os outros carros da casa, mas desistiram quando os moradores chegaram (veja vídeo abaixo).

Quem tiver informações sobre o bando pode ligar para o Disque-Denúncia pelo número 181. Não é preciso se identificar.